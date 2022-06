Criscitiello: “Lukaku, ennesimo capolavoro Marotta. I problemi saranno di Inzaghi che…”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, Michele Criscitiello commenta il mercato dell'Inter. Il club nerazzurro è pronto a chiudere per il ritorno di Romelu Lukaku : "L'Inter è pronta a spiccare il volo. Sono ore caldissime per il ritorno di Lukaku all'Inter e sarebbe l'ennesimo capolavoro di Beppe Marotta . Riprendere il belga un anno dopo averlo venduto a 115 milioni di euro è un'operazione che rientrerà negli annali del calciomercato. Una roba del genere non si vedeva da anni. Si può dire, più o meno, lo stesso di Pogba alla Juventus ma gli anni sono passati e non sappiamo come ritroveremo il francese".

"Non sappiamo neanche se Lukaku è quello di un anno fa ma le motivazioni, dopo il fallimento in Premier, saranno grandissime. Il colpo Lukaku è da favola e quando Beppone aveva chiuso Dybala non credeva a questa opportunità concreta. Oggi fa doppietta e tanto di cappello ma i problemi saranno di Inzaghi che da un lato non vuole cambiare modulo ma dall'altro è consapevole che far giocare tutti insieme Lukaku, Dybala e Lautaro sarà molto complicato. Soprattutto per non togliere certezze alla mediana. Entro mercoledì ci aspettiamo la svolta anche perché Marotta vuole chiudere tutto entro il 30 giugno".