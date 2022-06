Criscitiello: “Giugno mese Inter, luglio Juve. Marotta piazza colpi di classe e…”

"Giugno, il mese dell'Inter. Luglio, quello della Juventus. Finalmente Allegri, di rientro dalle vacanze, può iniziare a sbarrare gli occhi. La Juventus sta iniziando a raccogliere i primi frutti. E che frutti. Schiarita per Di Maria, nell'ultima domenica di giugno. L'argentino sembra convinto. Ha aperto le porte ai bianconeri e adesso si tratta. Dallo scetticismo di mercoledì alle speranze della domenica. Se arriva Di Maria la Juve fa bingo. Calciatore di grande qualità che, seppur non più ventenne, in questa serie A può giocare ancora con il sigaro che Ibra usava per i festeggiamenti di Reggio Emilia. Non è finita qui. La Juve deve rispondere a Marotta che piazza colpi di classe e oggi Allegri è consapevole che la sua squadra è indietro"