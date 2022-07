Criscitiello: “Marotta sta dando lezioni di mercato. Previste sorprese molto presto”

"L'Inter ha rispettato, più o meno, i piani di Marotta. Chiudere il mercato entro il 30 giugno. Le cose importanti le ha fatte ma, come era facilmente prevedibile, non ha potuto far tutto. Ci mancano cessioni eccellenti, un difensore come Bremer e risolvere la questione Dybala. Dentro o fuori. Prima l'Inter lo voleva ma dopo l'occasione Lukaku, l'argentino rischia di diventare più un peso che una opportunità. Marotta sta gestendo tutto benissimo e sta dando lezioni di calciomercato. Senza spendere e spandere riesce a cogliere opportunità importanti. Previste sorprese molto presto. Per Lukaku e Lautaro potrebbe essere l'ultima settimana di vacanza, con rientro anticipato di spontanea volontà. Altro esempio della grande professionalità dei due attaccanti che preferiscono lavorare 5 giorni in più e arrivare al top per la prima di campionato a Lecce. Sarà un bel banco di prova anche per Simone Inzaghi che al secondo anno di Inter vuole lo scudetto. Il primo è stato un anno vincente ma non trionfale. Manca il tricolore. Però ha fatto un grande lavoro in condizioni molto complicate. Quest'anno, grazie anche al mercato della società, potrà alzare il tiro.