Criscitiello: “Inter, almeno una partenza ci sarà. Skriniar? Marotta fa il miracolo se…”

"Dybala e Pogba possiamo metterli in archivio o quasi, possiamo dire che sono le certezze del mese di giugno. Sentivo le parole di Marotta, una bella speranza chiudere entro fine mese ma un po' utopistico. Marotta ha lanciato qualche segnale magari anche in Inghilterra. Lukaku? Se si creano le condizioni e non è semplice, teniamoci un 20 o 25%, poi Marotta ci ha abituato a tutto, magari tra una settimana arriviamo al 40% di possibilità. Mercato Inter? Impossibile tenere tutti, almeno una partenza ci sarà: se prendi Bremer e vendi Skriniar a 60 o 55 mln hai fatto un miracolo".