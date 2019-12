RIVALI/ Criscitiello su Boban: “Poca umiltà. Un disastro che costa caro ad Elliott”

Nel corso del suo editoriale di fine anno per TMW, Michele Criscitiello ha bocciato duramente Zvonimir Boban per quanto fatto al Milan finora. Voto 3 per il croato: “Un grande calciatore, un grande uomo, un grande opinionista e un grande politico. Nella vita, però, non si può essere grandi in tutti i settori. Si scopre dirigente di una squadra di calcio a 51 anni e con poca umiltà si mette al servizio del suo Milan. Errori in sede di mercato, pessima gestione di Marco Giampaolo e clamorosi errori nella gestione del gruppo. Un bravo Direttore non si vede solo in fase di costruzione di squadra (e lui pecca anche lì) ma anche nella gestione della settimana a Milanello: un disastro che costa caro ad Elliott. Un fondo che non si sente e non si vede. Strapaga direttori per un progetto fatto di giovani che, poi, in piena emergenza vira su Ibra. Scusate ma ci siamo persi, da un po’ di tempo, il progetto Elliott. Qualcuno dovrebbe scomodarsi e lasciare la poltrona di Londra e fare un viaggio a Milanello. Non c’è molto da vedere ma, forse, ci sarebbe qualcosa da sentire”.