Criscitiello: “Inzaghi voto 7. Nulla da rimproverarsi, nessuno gli ha chiesto lo scudetto”

Il giornalista Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Tmw, ha giudicato la stagione dell'Inter e il lavoro di Simone Inzaghi in nerazzurro:

"Simone Inzaghi era arrivato alla Pinetina con la società che non pagava gli stipendi, Hakimi e Lukaku a Malpensa e squadra a sistemare. Nessuno gli aveva chiesto lo scudetto. Inzaghi con grande sacrificio e intelligenza si gioca il titolo fino agli ultimi 90 minuti, vince Coppa Italia e Supercoppa e perde il tricolore solo per un errore di Radu a Bologna. I 7 punti nelle 7 giornate sono stati pochi ma il terreno lo aveva recuperato, comunque, con la vittoria di Torino. Non ha nulla da rimproverarsi. Dopo Bologna, il Milan non ha sbagliato più nulla".