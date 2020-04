Criscitiello: “Lautaro, ecco l’offerta del Barcellona. L’Inter così neanche si siede”

Nel suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello ha parlato del futuro di Lautaro Martinez.

“Da Barcellona, abbiamo capito che i soldi per la clausola non ci sono. Evviva. 50 milioni più due contropartite tecniche. A queste condizioni l’Inter non si siede e ad altre condizioni il Barcellona non ci arriva. Sarebbe giusto andare avanti con Lukaku e Lautaro per continuare a vedere quello che sono capaci di fare e hanno dimostrato nel girone di andata di questo campionato a metà”.