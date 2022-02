Criscitiello: “La ripresa ha salvato Inzaghi, Pioli ha un vantaggio e non deve sprecarlo”

Del momento dell'Inter, scavalcato in classifica dal Milan in attesa del recupero con il Bologna, ha parlato il direttore di Sportitalia

Il pareggio di Napoli ci può stare, la sconfitta nel derby per come è maturata andava evitata ma la Champions alle porte rischia di essere il vero problema dell'Inter che dovrà distribuire equamente le forze. Il primo tempo di Napoli aveva lanciato un allarme importante. L'Inter rischiava lo stato di crisi. Sarebbe stata emergenza vera. La ripresa ha salvato Inzaghi ma c'è tanto da lavorare perché nessuno, post mercato, si aspettava che in 7 giorni il Milan potesse risucchiare 5 punti ai cugini. Il Milan senza Champions potrà lavorare con serenità. E lavorare tutta la settimana, diteci quello che volete, cambia il mondo per uno spogliatoio. Pioli ha un grande vantaggio e non deve sprecarlo. Certo, la sera sarà brutto vedere Inter-Liverpool in tv però a mente fredda è un vantaggio che va sfruttato. Questo è il vero plus del Milan. Il Napoli piace ma il capolavoro lo avrebbe fatto se avesse dato seguito, nella ripresa, a quanto fatto vedere nel primo tempo. Spalletti c'è e la notizia più bella sarebbe proprio che questo triangolo lo vedessimo fino a maggio. L'Inter deve vincere a Bologna; certo non serve un'impresa ma di questi tempi meglio giocarle tutte le partite per evitare strani scherzi. Il Bologna non sta bene e la conferma l'abbiamo avuta a Roma, con la Lazio.