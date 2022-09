Criscitiello: “Roma? Mourinho non ha più scuse. Una cosa è certa”

Nel suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello ha parlato anche del momento che sta attraversando la Roma. Queste le sue considerazioni: "Josè Mourinho dovrebbe iniziare a dare qualche spiegazione. Non a noi ma alla sua proprietà. Lo scorso anno è riuscito a nascondere una stagione pessima grazie alla vittoria della Conference League. Nessuno dimentichi, però, che campionato ha fatto la Roma. Quest'anno lo hanno accontentato in tutto. Sono arrivati calciatori forti e di caratura internazionale. Altri non glieli hanno venduti. La società ha fatto un grande sforzo per accontentarlo e la piazza con il suo calore ha fatto il resto. Dispiace per la Roma ma la partenza di questo campionato ricorda tantissimo quello scorso. Mourinho non ha più scuse.