Criscitiello: “Serie A? Ai venti presidenti interessa solo una cosa. Ora è utopia…”

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per TMW, ha commentato gli ultimi aggiornamenti sul futuro della Serie A: “Ai 20 Presidenti di Via Rosellini interessa solo la torta dei diritti tv. Il format non è un problema della A che sarà a 20 squadre, almeno per la prossima stagione. Si è convinto anche Cellino che adesso vuole giocare perché ha capito che è utopia il blocco delle retrocessioni. Al tavolo ci sono tutti: il politico (Gravina), il pratico (Sibilia), lo stratega (Balata) e il ribelle (Ghirelli). La crisi di “Governo” è dietro l’angolo e il rischio è che sia proprio il ribelle, alleato principale del politico, a trascinare il numero 1 della Federazione nel caos più totale”.