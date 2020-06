Criscitiello: “Ripresa? Spadafora il più grande sconfitto. Ne esce devastato”

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per TMW, è tornato sulle responsabilità del Ministro dello sport sui vari tentennamenti del calcio italiano in materia di ripresa. Queste le sue parole: “Il più grande sconfitto di questa vicenda è il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. E ci dispiace tornare su di lui anche perché ha la faccia da bravo ragazzo, tanta voglia di fare e contento di stare nel Palazzo della Politica come un bambino quando entra a Gardaland. Da apprezzare la sua volontà. Ma, va detto, è stato travolto da un’onda anomala molto più grande di lui. Con il calcio, in Italia, non si scherza. Si è bruciato, anzi, si è ustionato con il pallone e politicamente ne esce devastato come lo era la sua faccia giovedì scorso all’annuncio della ripartenza”.