Criscito: “Chi può dare fastidio all’Inter? Solo loro possono perdere lo scudetto”

Il difensore del Genoa Domenico Criscito ha parlato a Deejay Football Club del Genoa, ma anche della lotta al vertice in Serie A e dell'Inter:

"Ballardini ci ha trasmesso voglia e abbiamo svoltato. Dall'interno trasmette tanta grinta. Ibra? Lo preferisco da calciatore. Non può fare meglio che sul campo. Chi può dare fastidio all'Inter? Alla lunga la Juve, ma io credo che solo l'Inter possa perdere il campionato, è la favorita. La Juve rimane una grande squadra, ma forse non ha i ricambi, hanno avuto sfortuna, infortuni e Covid. Scamacca è un gran calciatore, ha bisogno di continuità. Destro è sempre stato uno che vedeva la porta. Quest'anno si è presentato molto bene, si è allenato al 100% e i risultati si vedono. Giocatore molto importante per noi".