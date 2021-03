Ibra, duetto con Mihajlovic: “Mi invidia la Champions. Lui l’ha giocata, io vinta”

Al Festival di Sanremo l'attaccante del Milan ha parlato con l'amico allenatore del Bologna

Andrea Della Sala

Sul palco di Sanremo si sono incrociati Sinisa Mihajlovic e Zlatan Ibrahimovic, entrambi ex giocatori dell'Inter e nello stesso spogliatoio nell'era Mancini. Zlatan in campo, Sinisa come secondo del tecnico. Questo il loro dialogo al Festival:

Sinis: "L'amicizia con Zlatan è iniziata con una testata".

Ibra: "C'era Juventus-Inter. Come è finita? Non me lo ricordo...".

Sinisa: "Devi provocarlo per non farlo rendere al massimo. Mi ha dato una testata ed è stato espulso. Quando è venuto all'Inter volevo restituirgliela. Noi l'affetto lo dimostriamo con le testate...".

Ibra: "Chiedevo a Mancini. Ma con Sinisa è tutto bene, tutto ok? Da allenatore aveva feeling con tutti, si capiva che poteva diventare primo allenatore. Era sempre il primo ad arrivare all'allenamento, era più grosso di noi giocatori. Lui tira le punizioni come altri tirano i rigori, non come me".

Miha: "Lui a me invidia ancora una cosa che lui ancora non ha, la coppa dei campioni. Lui ha giocato, io ho vinto".

Ibra: "C'è ancora tempo. Ama, perché ridi, tu l'hai vinta?".

Sinisa: "Tutti e tre per un attimo abbiamo condiviso i colori nerazzurri".

Ibra: "Sini era un campione. Come Paolo Maldini. E Chiellini: mi stimola giocare contro di lui".