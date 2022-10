CdS – Crisi Inter alle spalle, non solo i numeri lo certificano. “Con la Juve…”

Quarta vittoria di fila in campionato per l'Inter che regola 3-0 la Sampdoria: ora i nerazzurri sfideranno Bayern e Juve

"L’Inter fa poker di vittorie in campionato, sbarazzandosi con scioltezza di una Sampdoria inoffensiva e capace soltanto di collezionare ammonizioni (6). Comprendendo anche la Champions, i successi diventano 6 nelle ultime 7 partite. Sono numeri eloquenti che certificano una volta di più come la squadra nerazzurra abbia cancellato la crisi e sia tornata ad esprimersi sui livelli dello scorso anno". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al netto successo (3-0) dell'Inter sulla Sampdoria. I nerazzurri, però, restano a -8 dal Napoli, che viaggia ad un ritmo clamoroso.

"Ora l’Inter è attesa da una curva pericolosa, ovvero la trasferta in casa della Juventus. Sarà una battaglia, tra squadre affamate di punti. Lautaro e compagni potranno arrivare più freschi all’appuntamento, perché dopo la passeggiata di ieri sera, martedì andranno a far visita al Bayern per una sfida senza significati di classifica, mentre i bianconeri affronteranno il Paris Saint Germain con l’obiettivo di “guadagnarsi” la retrocessione in Europa League", rimarca il quotidiano.