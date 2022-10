GdS – Dentro la crisi Inter: “Ecco il problema principale per Inzaghi”

Ecco quanto evidenziato dalla rosea: "Il problema principale è senza dubbio la fase difensiva: in 4 trasferte sono 10 i gol al passivo, ma con i 2 di stasera a San Siro, il totale sale a 13 in 8 giornate. Solo Monza e Cremonese in questo momento ne hanno subiti di più (14). Considerando anche la Champions, i clean sheet sono 3 in 10 partite ufficiali. Una miseria. Gli errori dei singoli si susseguono: da Handanovic a Skriniar, passando per Barella, Bastoni, De Vrij e Calhanoglu sono tanti i nerazzurri che hanno sulla coscienza errori macroscopici costati punti e gol. E poi c'è il problema delle rimonte subite: sono già 4 tra Lecce (momentaneo pari di Ceesay prima del 2-1 di Dumfries nel recupero), derby (1-0 di Brozovic poi il crollo), Udine (1-0 di Barella prima dell'autorete di Skriniar e dei gol di Bijol e Arslan) e con la Roma”, si legge.