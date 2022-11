L'ex centrocampista dell'Inter non è riuscito a dare una scossa ai blucerchiati: solo 4 i punti conquistati in 7 gare

L'ennesima sconfitta rimediata dalla Sampdoria, questa volta in casa contro il Lecce, apre interrogativi sul futuro di Dejan Stankovic: l'ex centrocampista dell'Inter non è riuscito a dare una scossa ai blucerchiati, e sono solo 4 i punti conquistati in 7 gare con lui in panchina.

Così scrive Il Secolo XIX: "Adesso si apre un'altra partita. E tocca alla società. Innanzitutto va esaminata la posizione di Stankovic, fortemente voluto dal presidente Lanna (ieri nello skybox affiancato da Attilio Lombardo) e da lui confermato a prescindere, ancora prima di scendere in campo. [...] In ogni caso a proposito di confronti, se ne impone un altro (si sono già visti giovedì mattina a Corte Lambruschini) all'interno del cda, per verificare la condivisione di consensi attorno a Stankovic, evitando quel triste balletto che si era creato con a Giampaolo. E un confronto nelle prossime ore ci sarà anche con Stankovic, per capire se il tecnico ci crede ancora come il primo giorno e cosa chiede".