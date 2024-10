«È stato interpretato probabilmente come un contatto di gioco non tale da cartellino rosso perché sarebbe stato rosso, non c'era nessun altro dopo il giocatore della Roma. Il pallone era in possesso dell'interista. Decisione controversa, siamo molto al limite», ha aggiunto Marelli riferendosi al fallo dell'italiano al limite dell'area di rigore. Un episodio che ha fatto arrabbiare mister Inzaghi tanto che poco dopo è arrivato per lui un giallo dopo un altro fallo subito dai suoi, ma era chiaro che stesse ancora protestando per il mancato rosso a Cristante nell'azione contro Thuram.