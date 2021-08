Cristiano Ronaldo al Real? Ancelotti smentisce: “Mai pensato di ingaggiarlo”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha smentito categoricamente di aver chiamato Cristiano Ronaldo per convincerlo a tornare

"Cristiano è una leggenda del Real Madrid e ha tutto il mio amore e rispetto. Non ho mai pensato di ingaggiarlo. Guardiamo oltre". Con queste parole, pubblicate sul proprio profilo Twitter, Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha smentito categoricamente di aver chiamato Cristiano Ronaldo per convincerlo a tornare in Spagna, come affermato invece da El Chiringuito. Ecco il post: