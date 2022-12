Cristiano Ronaldo firma con l’Al-Nassr: un miliardo di euro fino al 2030

Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore dell'Al Nassr . È arrivato l'annuncio ufficiale via social del club saudita di Riyadh, con la firma da parte di CR7 su un contratto fino al 2025 con ingaggio da 200 milioni di euro a stagione per due anni e mezzo .

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il portoghese vestirà anche un ruolo chiave per l'assegnazione del Mondiale 2030 ai sauditi e riceverà altri 500 milioni di euro che porteranno il suo "stipendio" per i prossimi 7 anni all'incredibile cifra di un miliardo di euro!