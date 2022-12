Cristiano Ronaldo, Georgina: “Il pubblico voleva lui”. La sorella: “Peccato umiliare…”

Il Portogallo ha travolto la Svizzera negli ottavi di finale, ma a far discutere è stata soprattutto la panchina di Cristiano Ronaldo. In un post su Instagram la compagna dell'attaccante ha lanciato qualche frecciata rivolta ai detrattori di CR7. "Mentre gli 11 giocatori cantavano l’inno tutti gli obiettivi erano su di te. Peccato non aver potuto godere del miglior giocatore del mondo per 90’. I fan non hanno smesso di gridare il tuo nome".