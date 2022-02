Cristiano Ronaldo, Ince attacca: “È egoista ed è un cattivo esempio. Perché…”

L'ex centrocampista nerazzurro attacca duramente il portoghese

Nuovo episodio della crisi del Manchester United. I Red Devils faticano in campionato e l'arrivo di Ralf Rangnick non ha cambiato le cose dopo l'esonero di Solskjaer. All'interno una guerra interna tra l'allenatore e uno spogliatoio che non crede in lui e in cui spicca la figura di CristianoRonaldo, su cui iniziano a piovere le critiche piovere come quelle dell'ex Inter Paul Ince. "È un cattivo esempio. Abbiamo pensato che sarebbe stato un bene per i più giovani, ma l'abbiamo visto numerose volte, come quando corre negli spogliatoi senza applaudire i fan per il loro supporto, il che è un cattivo esempio. Perché dovresti ascoltare qualcuno che si comporta in quel modo?".