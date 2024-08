"In questo momento io voglio continuare ad aiutare la mia nazionale - dice Ronaldo -. Provo un orgoglio immenso nel rappresentare il Portogallo e i suoi colori, per me è un sogno. Per questo quando lascerò la nazionale non lo comunicherò in anticipo, prima non lo dirò a nessuno. Sarò una decisione molto spontanea da parte mia, ma anche sulla quale avrò riflettuto a lungo". Ma cosa farà CR7 quando avrà smesso di giocare? "Ora nella mia mente proprio non c'è l'idea di fare l'allenatore - la risposta del fuoriclasse ex Real Madrid -. Non lo farei per nessuna squadra, è un ruolo nel quale in futuro non mi vedo. Mi immagino facendo altro, cose al di fuori del mondo del calcio, ma in realtà il futuro lo conosce solo Dio".