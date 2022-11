Cristiano Ronaldo: “Amo il Manchester United, ma momento giusto per nuova sfida”

Un fulmine a ciel sereno: Cristiano Ronaldo non è più un calciatore del Manchester United. Il club inglese ha annunciato la rescissione consensuale con il 5 volte Pallone d'Oro. Queste le prime dichiarazioni del fuoriclasse portoghese, riportare dal Manchester Evening News: "Amo il Manchester United e amo i suoi tifosi, questo non cambierà mai. Tuttavia, mi sembra il momento giusto per cercare una nuova sfida. Auguro alla squadra ogni successo per il resto della stagione e per il futuro".