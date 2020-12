Di Caro (GdS): “Inter, critiche evitate ma non basta. La ‘violenza’ di Lukaku dà la sensazione…”

Nella rubrica “Il tema del giorno” sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il giornalista della Rosea Andrea Di Caro analizza il successo dell’Inter a Cagliari in rimonta:

“Gli occhi di quasi tutti ieri erano fissati su una squadra: l’Inter. Sotto per 77′ a Cagliari, reduce dall’uscita dall’Europa è stata sull’orlo del burrone. Il pieno di polemiche e critiche che sarebbero state riservate a squadra e a Conte, sono state evitate con un finale rabbioso. Decisivo l’uno-due di Barella e D’Ambrosio, ma il pallone scaricato con violenza in porta da Lukaku allo scadere per il 3-1 dà la sensazione che l’Inter non si è sciolta e ha saputo ricompattarsi, anche se le scorie dell’eliminazione dalle coppe dovranno essere pesate nelle prossime settimane e non basta questa vittoria, pur fondamentale, per affermare che l’Inter si è messa alle spalle il fallimento europeo“.