Croazia eliminata, GdS: “Brozovic sa tenere palla, ma poi solo volontà e confusione”

Nella Croazia che è stata eliminata al Mondiale dall'Argentina per la Gazzetta dello Sport si è salvato in pratica solo Modric. Al calciatore del Real viene dato un 6.5 in pagella: "L'unico che resta sul ponte cercando di infondere tranquillità e distribuire salvagenti. A proposito: salva un gol da stopper", si legge sul sito della rosea.

Nella Nazionale di Dalic giocano altre due vecchie conoscenze nerazzurre, Kovacic e Perisic. Cinque per entrambi: "Mateo forse un po’ meglio di Brozovic, in un ruolo con minori responsabilità. Sempre sottomesso a Fernandez e in inferiorità. Chiude con Modric nel 4-2-4. Ivan ha lo sguardo che non tradisce: ne ha viste troppe per non capire che finirà male. Non è lui, nella ripresa fa anche il terzino. Con dignità, ma sconfitto".