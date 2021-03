Croazia-Cipro, la formazione ufficiale di Dalic: Perisic e Brozovic dal 1′

I due nerazzurri scenderanno in campo dall'inizio nella gara delle 18

Zlatko Dalia non fa calcoli e schiera la formazione migliore possibile nella gara contro Cipro. Ecco perché il ct della Croazia non rinuncia ai due interisti Ivan Perisic e Marcelo Brozovic per gara che inizierà alle 18, anche in seguito alla deludente sconfitta di tre giorni fa contro la Slovenia. Stavolta, però, Perisic non sarà schierato prima punta ma torna nel suo ruolo classico di esterno sinistro.