Croazia, Dalic: “Giappone non si arrende mai, non va sottovalutato. Modric? Spero che…”

"Cercheremo di risolverla nei 90 minuti, ma so che abbiamo di fronte un avversario tosto che non si arrende mai. Se saranno necessari supplementari e rigori noi siamo pronti". Così il ct della Croazia, Zlatko Dalic nella conferenza stampa della vigilia dell'ottavo di finale contro il Giappone. "Avremo di fronte un avversario tosto che non si arrende mai. Non ci arrenderemo neanche noi. Sarà una lotta fino alla fine".