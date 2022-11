Croazia, Dalic: “Il Belgio? Non ci faremo ingannare. Hanno giocatori fantastici come Lukaku”

"Il Belgio è una grande squadra, è stata la prima al mondo per cinque anni e ha un grande allenatore. Forse l'intensità non è stata quella che avrebbe dovuto essere nelle prime due partite, ma questo non ci ingannerà. Li conosciamo, loro conoscono noi e abbiamo davanti a noi una partita decisiva. Non parlerò di intensità, non rimarrò affascinato da quella roba. Sono esperti. Hanno De Bruyne, Lukaku... è fantastico. Non ci rilasseremo, questo è certo".