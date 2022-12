Croazia, Erlic: “Gruppo meraviglioso: i più esperti come Modric e Brozovic stanno…”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Martin Erlic, difensore del Sassuolo e della Croazia, ha parlato così del successo dei croati

Matteo Pifferi

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Martin Erlic, difensore del Sassuolo e della Croazia, ha parlato così del successo dei croati, giunti in semifinale al Mondiale:

«Sembrano frasi fatte, ma noi siamo davvero un gruppo meraviglioso. Basta vedere un allenamento per capire: andiamo più forte che in partita, tutti, per consentire ai titolari di essere al top. E se poi qualcuno entra dalla panchina è prontissimo: contro il Brasile si è visto. I giocatori più esperti come Modric, Brozovic, Kovacic e Lovren trascinano i giovani e il mix è perfetto. E poi c’è il legame con la nostra terra e il nostro popolo, un senso di appartenenza incredibile che ci è stato trasmesso dai nostri nonni. La bandiera per noi è sacra, quando suona l’inno l’emozione è fortissima. La guerra ha lasciato tracce profonde e ci ha dato tanta forza per affrontare la vita. Siamo pochi, ma siamo uniti».

Come avete festeggiato la vittoria con il Brasile?

«Con le famiglie: mio fratello era venuto per la sfida con il Brasile e adesso si ferma ancora un po’. Lunedì arrivano due cugini. Abbiamo visto tutti insieme Olanda-Argentina tifando per… i supplementari in modo che anche la vincente di quella partita si stancasse come noi. Oggi (ieri, ndr) il c.t. Dalic ci aveva lasciato un giorno di riposo, ma ci siamo ritrovati spontaneamente in palestra. È la mentalità che ci ha portato fino a qui. E sa chi è arrivato in palestra per primo e ha acceso la luce per tutti?».

Chi?

«Modric. Quando parlo di lui mi viene la pelle d’oca per quello che rappresenta e per il modo in cui sta in mezzo a noi e si comporta con i giovani. Merita di chiudere l’esperienza con la nazionale con il titolo mondiale. Contro il Brasile ha fatto 120 minuti da fuori di testa. Luka è nato a Zara, come me: siamo concittadini».