Croazia, Kovacic: “Brozovic importante per me e Modric: ci dà tranquillità”

Le parole del centrocampista croato: "Da quando ho lasciato il Real sono sicuramente migliorato, ho fatto progressi"

Direttamente dal ritiro della Croazia, Mateo Kovacic, ex centrocampista dell'Inter oggi al Chelsea, ha parlato così del suo momento, anche in vista dell'ottavo di finale contro la Spagna: "Da quando ho lasciato il Real sono sicuramente migliorato, ho fatto progressi. E il Chelsea mi ha dato l’opportunità di giocare con più continuità. È davvero strano non vedere neppure un giocatore del Real in questa Spagna. Dovremo essere bravi a tenere molto il pallone, perché significherà aver tolto loro il possesso palla, la cosa che amano di più. Io e Luka e Brozovic ci troviamo molto bene: Brozovic è molto importante per noi, sa come tenere il pallone, ci dà tranquillità".