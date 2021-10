Qualif. Mondiali – Gol di Perisic, la Croazia vince 3-0 a Cipro. La Slovacchia di Skriniar KO

Nella vittoria per 3-0 della Croazia contro Cipro spicca il gol di Ivan Perisic, al secondo minuto di recupero del primo tempo

Nella vittoria per 3-0 della Croazia contro Cipro spicca il gol di Ivan Perisic, al secondo minuto di recupero del primo tempo che apre le danze dei croati. Per l'interista 90' mentre Brozovic viene sostituito a 6' dalla fine. 90' per Hakan Calhanoglu nel pareggio per 1-1 tra Turchia e Norvegia mentre Skriniar è protagonista in negativo con l'autorete che condanna la Slovacchia al KO per 1-0 contro la Russia.