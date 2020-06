Crisi coronavirus, crolla il prezzo di Van de Beek: Ajax disposto allo sconto, le cifre

Chiamatelo effetto post-coronavirus. Donny Van de Beek resta uno dei pezzi pregiati dell’Ajax, disposto a lasciar partire il centrocampista in occasione del prossimo mercato. La scorsa estate il Real Madrid era stato molto vicino al giocatore, l’operazione stava per andare in porto per circa 55 milioni di euro ma alla fine non se ne fece nulla. Un anno dopo e’ il Manchester United la squadra piu’ interessata e, secondo il “Times”, l’Ajax avrebbe abbassato le sue pretese: 40 milioni potrebbero essere sufficienti a chiudere l’accordo.

(Italpress)