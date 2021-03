Crosetti (Repubblica): “Champions, Italia fuori. Colpa soprattutto di Inter e Juve”

Maurizio Crosetti, giornalista di Repubblica, ha analizzato il momento del calcio italiano in seguito all'eliminazione dell'Atalanta

Maurizio Crosetti, giornalista di Repubblica, ha analizzato il difficile momento del calcio italiano in seguito all'eliminazione dell'Atalanta dagli ottavi di finale di Champions League per mano del Real Madrid:

"È stato bello, è stato breve. A meno di miracoli laziali in Baviera (massimo rispetto, sempre, per l’imprevedibilità folle del calcio e per chi lo gioca), l’Italia tutta sarà fuori dalla Champions agli ottavi: non accadeva da cinque anni. Colpa soprattutto di Inter e Juventus che si sono buttate via, e che potevano (dovevano) arrivare più lontano. Che poi in Italia si giochi a passo ridotto rispetto all’Europa è un fatto".