Crosetti: “Juve-Inter western scritto da Checco Zalone. Il momento più bello…”

L'ironia pungente del giornalista nel focus a proposito del derby d'Italia di ieri pomeriggio

Maurizio Crosetti non utilizza mezzi termini per descrivere Juve-Inter di ieri pomeriggio. Questo il suo focus su Repubblica in punta di sarcasmo: "La partita l’avrete vista, è stata una sarabanda. Prima una mezza manfrina, poi una quadriglia e infine un western, scritto però da Sofocle o da Checco Zalone. Sono successe talmente tante cose, la maggior parte assurde, da non permettere un computo aritmetico sensato. Il momento più bello, non valeva: sforbiciata di Lautaro Martinez e gol a gioco fermo. Forse in quel momento la trama del pomeriggio ha voluto mandarci un segnale. Tipo che le cose che contano a volte sono quelle che non ci sono, non ancora o non più".