Crosetti (Repubblica): “Juve prima usciva con Barça e Real, ora bastano 20′ di Gerard Moreno”

La Champions si trasforma ancora una volta in un incubo per la Juventus. Questa l'analisi di Maurizio Crosetti

"La Coppa maledetta è una colpa dei campioni, e anche di quelli che campioni non sono. In passato, almeno, la maledizione europea si manifestava in finale, adesso si cade chilometri e chilometri prima del traguardo. In passato, almeno, l’avversario era quasi sempre superiore: il Barcellona di Messi, il Real Madrid di Cristiano Ronaldo. Ora si esce contro la riserva Gerard Moreno che si alza dalla panchina, segna il rigore e arrivederci. Una volta, almeno, i rigori erano fatali all’Old Trafford contro il Milan ed era, appunto, una finale. In vantaggio quasi subito all’andata, poi raggiunti, poi respinti indietro, infine cacciati fuori sulla porta di casa. Come quando i bambini dell’altro cortile venivano a rubare i soldatini nel nostro".