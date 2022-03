Crosetti: “La Juve non vince la Champions da 26 anni, perché doveva essere favorita?”

Sulle pagine di Repubblica, Maurizio Crosetti torna sull'eliminazione della Juventus dagli ottavi di finale di Champions League

"Poi, certo, bisognerebbe capire perché una squadra che non vince la Champions da 26 anni dovesse essere favorita contro un’altra che si è presa l’Europa League dieci mesi fa. Infatti non lo era, per niente. Gli ululati impietosi del pubblico torinese contro la Juve sbattuta fuori a sberle in faccia, raccontano più del dolore di una sera, sono qualcosa di profondo, qualcosa che comincia quella volta contro l’Ajax, quando la Juve fece fare il gesto della mano a Cristiano, il segno della paura".