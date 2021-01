Fantacalcio – Crotone-Benevento, le formazioni ufficiali: tante assenze per Stroppa

Allo stadio Ezio Scida va in scena Crotone-Benevento. La squadra di Stroppa è reduce dalla sconfitta contro il Verona ed è ultima in classifica. Anche il Benevento è reduce da una sconfitta arrivata contro l’Atalanta. Tante le assenze per il Crotone (Cigarini, Benali, Marrone, Molina, Reca). Dall’altra parte Inzaghi propone Lapadula supportato da Sau e Insigne.

Crotone: Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Rispoli, Messias, Zanellato, Vulic, Pereira; Riviére, Simy

Benevento: Montipò; Tuia, Glik, Barba, Improta; Hetemaj, Ionita, Dabo; Insigne, Sau; Lapadula