TS – Inter, Vidal e Kolarov ancora a parte. Crotone? Conte ha un solo dubbio

Le ultime da Appiano Gentile in vista dell'impegno di sabato alle 18 allo Scida di Crotone

Ancora qualche passo e poi il traguardo sarà lì: l'Inter è chiamata ad avvicinarsi ancora di più allo scudetto sabato alle 18 allo Scida contro il Crotone ultimo in classifica. Queste le ultime da Appiano Gentile secondo Tuttosport: "L’Inter oggi si ritrova a mezzogiorno per gli allenamenti, con Kolarov e Vidal che si sono allenati ancora a parte - difficile quindi siano in campo sabato contro il Crotone. Conte per il match contro i rossoblù è probabile che confermi i titolari, con un unico dubbio sulla fascia sinistra dove Darmian potrebbe sostituire Perisic".