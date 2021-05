Crotone-Inter, non solo Eriksen: 4 candidati per il titolo di migliore in campo

Quattro candidati in casa Inter per il titolo di migliore in campo dopo il successo per 2-0 della squadra di Conte contro il Crotone

Due gol nella ripresa, due gol che avvicinano l'Inter al tricolore. Sono stati Christian Eriksen e Achraf Hakimi a decidere Crotone-Inter. E oggi, in attesa di Sassuolo-Atalanta, ecco il momento per decretare il migliore in campo del match.

Quattro candidati nel classico sondaggio su Twitter: i tifosi potranno scegliere l'MVP della partita di Crotone.

- Romelu Lukaku: Un palo, l'assist per Eriksen, un gol annullato: totale, come sempre.

- Achraf Hakimi: Imprendibile. Sullo 0-0 sfiora il gol con un gran destro, nel finale galoppa e segna di sinistro il 2-0

- Christian Eriksen: Entra e illumina. E trova con il destro il gol che indirizza il match: letale.

- Nicolò Barella: Inesauribile, al 92' strappa l'ennesimo pallone e si getta, pieno di energia, in contropiede, servendo l'assist ad Hakimi.

