Crotone-Inter, il pronostico: Zazzaroni e Caressa non hanno dubbi

I due giornalisti hanno pronosticato l'esito della sfida dello Scida delle 18 tra il Crotone e l'Inter

Una vittoria per avvicinarsi ulteriormente al grande sogno. E' questo l'unico pensiero nella testa dei giocatori dell'Inter, che oggi, a Crotone, è chiamata ad ottenere tre punti che potrebbero risultare decisivi per la vittoria dello scudetto. Come di consueto, a Radio Deejay, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, hanno pronosticato l'esito della gara dello Scida. Così il direttore del CorSport: "2, cosa vuoi mettere?". Anche il commentatore di Sky Sport è sicuro della vittoria dei nerazzurri.