Dopo la sosta per le nazionali è ripresa la Serie A e il primo incontro del weekend è Crotone-Lazio. Allo Scida è la squadra di Simone Inzaghi a trovare i tre punti grazie ai gol di Immobile e Correa. Con la vittoria odierna la Lazio sale a 14 punti in classifica occupando momentaneamente il quinto posto in classifica.