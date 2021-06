Consiglio Crouch: “Lukaku sarebbe il massimo per il Chelsea. Dominante, fra i top al mondo”

Peter Crouch, ex attaccante del Liverpool e della nazionale inglese, non ha dubbi: Romlu Lukaku sarebbe l'acquisto giusto per il Chelsea

Marco Macca

Il consiglio è chiaro e i tifosi dell'Inter ne avrebbero fatto volentieri a meno. Peter Crouch, ex attaccante del Liverpool e della nazionale inglese, non ha dubbi: Romlu Lukaku sarebbe l'acquisto giusto in attacco per il Chelsea, alla ricerca di una punta da inserire nell'organico di Tuchel (il favorito è Haaland). A Paddy Power, infatti, Crouch ha dichiarato:

"Lukaku sarebbe il massimo per il Chelsea. E' implacabile, la sua continuità in zona gol è fenomenale. Non è più il giocatore che ha lasciato Chelsea e Manchester United. E' a un altro livello, uno dei migliori al mondo. E' diventato costantemente dominante. E' incredibile: ha tutto ciò di cui un attaccante ha bisogno".

(Fonte: Paddy Power)