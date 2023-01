Cruciani: “Vento del Nord? Se ci fosse, l’Inter contro il Monza sarebbe…”

Le parole del conduttore radio: "L’Inter ha avuto un errore contro a Monza e se ci fosse questo vento del Nord, non sarebbe stato penalizzato"

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Giuseppe Cruciani, conduttore radio, ha risposto così alle recenti dichiarazioni di Roberto Saviano: "L’Inter ha avuto un errore contro a Monza e se ci fosse questo vento del Nord, non sarebbe stato penalizzato. Al di là del famoso fallo di Pjanic, se il Napoli avesse vinto a Firenze, sarebbe stato ancora in corsa. Non credo che tutti i giocatori siano stati condizionati da quell’Inter-Juventus del giorno prima".