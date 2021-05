Cruciani: “Conte? 12 mln una follia. Si dice una grossa minchiata sull’Inter”

Le parole del giornalista: "L'Inter gioca benissimo, un calcio moderno ed efficace. L'asse centrale è stata la difesa, Hakimi, Lautaro, Lukaku e Brozovic"

Intervenuto negli studi di Tiki Taka, Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico, ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria dello scudetto: "Conte? Un allenatore non può mai valere 12 milioni all'anno, è una follia. Ci sarà pure un ritorno per la vittoria dello scudetto, ma un allenatore non può costare così. La più grossa minchiata che si dice sull'Inter di Conte è che gioca male: gioca benissimo, un calcio moderno ed efficace. L'asse centrale è stata la difesa, Hakimi, Lautaro, Lukaku e Brozovic".