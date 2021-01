Cruz: “Adoro questa maglia, quella del centenario meravigliosa. Ecco l’Inter dei miei sogni”

Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Juventus, Julio Cruz, ex centravanti nerazzurro, ha ricordato così le sfide giocate contro i bianconeri: “Nel 1996 ho affrontato la Juventus per la prima volta, nella coppa intercontinentale. Giocavo nel River e quella sconfitta lo vendicata nel tempo, segnando tanti goal ai bianconeri con maglie diverse: Feyenoord, Bologna e Inter. La partita con la Juve che non dimenticherò mai è il 3-1 a Torino nel 2003: per tutta la settimana i tifosi ci fermavano per strada, caricandosi.

Non era un periodo semplice per noi, ma quel giorno abbiamo giocato la partita perfetta. Io adoro la maglia dell’Inter e i suoi colori, ma quella che custodisco più gelosamente senza dubbio quella del centenario, bianca con la croce rossa: meravigliosa. Toldo, portiere straordinario grande amico. Zanetti, capitano e compagno fin dal Banfield. Cambiasso, un allenatore in campo. Stankovic, una forza della natura. Vieri, quando sono arrivato era Bobo più altri 10”, le sue parole.

