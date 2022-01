Cruz: “Dybala? Ora l’Inter ha cambiato status. Ha qualità, farebbe bene in nerazzurro”

Sul possibile approdo di Dybala all'Inter ha parlato un ex argentino che ha vestito la maglia nerazzurro, Julio Cruz

"Stiamo pur sempre parlando di Paulo Dybala. Di un talento puro, di un giocatore bravissimo che farebbe bene in qualsiasi squadra e che anche nell’Inter potrebbe dare un contributo decisivo. Io non so se rinnoverà o meno con la Juventus, e quindi se lascerà i bianconeri a parametro zero, ma capisco che adesso l’Inter come squadra abbia elevato il suo status dopo le ultime due coppe portate a casa. Ora la squadra di Inzaghi ha la forza, il carisma e il “peso” delle vittorie per provare a prendere un giocatore come lui e strapparlo direttamente a una diretta concorrente. Lo vedrei molto bene in nerazzurro, e sono sicuro che porterebbe ulteriore qualità a una squadra che sta già giocando alla grande. Poi, si sa, gli argentini all’Inter hanno sempre fatto bene... E anche adesso in rosa troverebbe molti connazionali di talento che conosce bene e che potrebbero aiutarlo ad adattarsi alla nuova realtà: non soltanto gli altri attaccanti Correa e Lautaro, ma pure il vicepresidente Zanetti sarebbe determinante in una operazione come questa".