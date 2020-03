Julio Cruz: “Inter, possibilità di avvicinarsi allo scudetto. La Juve ha paura perché sa…”

“L’Inter ha in mano la possibilità di avvicinarsi allo scudetto. Penso che sarà una partita molto difficile. La Juventus ha molta paura dell’Inter perché sa che cosa vuole e che cosa sta cercando. L’Inter sta lì alla porta e vuole andare a Torino a vincere. Sono due buonissime squadre. L’Inter gioca per questo scudetto. Questa è una partita molto sentita non solo in Italia anche in Sudamerica. Il derby d’Italia è Inter e Juve”. Con queste parole Julio Cruz è intervenuto telefonicamente a Inter TV per parlare della grande sfida in programma stasera.

(Inter TV)