Cruz: “C’è anche l’Inter per lo scudetto. Lukaku mi piace tantissimo, Lautaro deve ancora…”

Julio Cruz, grande ex sia di Inter che Bologna, è intervenuto ai microfoni di Inter TV: “Per chi tifo oggi? Difficile. Ho giocato in tutte e due le squadre e mi sono rimaste nel cuore. Ieri parlavo con un giornale di Bologna e dicevo che è stata importante all’inizio della mia carriera. Sono contento per Sinisa perché è stato un compagno, un amico, per quello che è successo. Lottano per un posto in EL. Ma allo stesso tempo ho la mia Inter, ho vissuto tutta la gioia del calcio, lì. Adesso l’Inter è in un posto importante, mancano poche partite e lotta per lo scudetto. Sono convinto che possa arrivare a vincere lo scudetto. Lautaro e Lukaku? Lukaku mi piace tantissimo, gioca per la squadra, che sa trovare da bomber. Lautaro per me ancora non è esploso del tutto, sta facendo molto bene. Ha la voglia e la tranquillità di giocare e anche l’affetto dei tifosi. Mi auguro che loro due possano fare ancora di più per il bene dell’Inter. Caldo? Stanno giocando troppe partite, non è giusto fare tante gare di seguito. Il caldo non è una cosa buona ma mi auguro che giochino la partita come quella scorsa. Non ho visto molto affaticamento. Non ho capito perché hanno deciso di giocare alle 17.15 a Milano, che fa così tanto caldo”.