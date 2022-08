Cruz: “Lazio, grande vittoria contro l’Inter. Se continua a giocare così…”

"È un bel girone perché il Feyenoord è una squadra che lo scorso anno ha disputato una finale. Ha lavorato molto ed erano tanti anni che non disputava una finale. È un po’ tra l’altro che non vince il campionato. Sarà una bella sfida. Tutti sappiamo come gioca la Lazio. Ieri ha fatto una bellissima partita e ha vinto una grande gara contro l’Inter. Anche i tifosi del Feyenoord sono fantastici, ma credo che la Lazio se continua a giocare così non avrà problemi a passare il turno"