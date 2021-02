Cruz: “Moratti? Un uomo semplice. Ibrahimovic sa della sua forza, si sente superiore agli altri”

L'ex attaccante dell'Inter Julio Cruz ha parlato del suo periodo in Italia e ha raccontato alcuni episodi della sua avventura in nerazzurro

L'ex attaccante dell'Inter Julio Cruz, durante una trasmissione di Espn, ha parlato del suo periodo in Italia e ha raccontato alcuni episodi della sua avventura in nerazzurro e delle tante conoscenze fatte a Milano:

"Conosco bene Bocelli è una persona fantastica, siamo amici. L'ho conosciuto a Forte dei Marmi, è un tifoso molto appassionato dell'Inter. Moratti? Quando uno pensa a lui come presidente dell'Inter pensa a chissà che persona, in realtà è un uomo semplice. Io sono molto amico della moglie Milly. L'ho sentito la settimana scorsa prima della partita con la Juve, in Italia si dice che la proprietà voglia vendere una parte del club".